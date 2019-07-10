ЕАБР хочет усилить работу с Нацбанком КР и Фондовой биржей

«Мы хотели бы усилить взаимодействие с Национальным банком Кыргызстана и Кыргызской фондовой биржей», — заявил сегодня журналистам председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

По его словам, ЕАБР рассматривает возможность покупки ценных бумаг правительства Кыргызстана, однако пока этот вопрос только на стадии обсуждения.

«Финансовый рынок Кыргызстана, к сожалению, еще не так развит, например, как в Казахстане. Но я думаю все впереди. И с нашим участием будем продвигать его», — подчеркнул Андрей Бельянинов.

Напомним, что в марте 2019 года подписана дорожная карта сотрудничества Кыргызстана с Евразийским банком развития на 2019-2021 годы. В документе отмечалось, что планируется рассмотреть возможности участия ЕАБР в покупке долгосрочных ценных бумаг правительства.