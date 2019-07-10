21:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

ЕАБР хочет усилить работу с Нацбанком КР и Фондовой биржей

«Мы хотели бы усилить взаимодействие с Национальным банком Кыргызстана и Кыргызской фондовой биржей», — заявил сегодня журналистам председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

По его словам, ЕАБР рассматривает возможность покупки ценных бумаг правительства Кыргызстана, однако пока этот вопрос только на стадии обсуждения.

«Финансовый рынок Кыргызстана, к сожалению, еще не так развит, например, как в Казахстане. Но я думаю все впереди. И с нашим участием будем продвигать его», — подчеркнул Андрей Бельянинов.

Напомним, что в марте 2019 года подписана дорожная карта сотрудничества Кыргызстана с Евразийским банком развития на 2019-2021 годы. В документе отмечалось, что планируется рассмотреть возможности участия ЕАБР в покупке долгосрочных ценных бумаг правительства.
Ссылка:
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
На рынок Кыргызстана готова зайти компания «Самрук Казына»
Андрей Бельянинов: Цифровизация — самое перспективное направление работы ЕАБР
ЕАБР готов расширить участие в кредитовании малого и среднего бизнеса
ЕАБР и Российско-Кыргызский фонд развития могут стать инвесторами «РСК Банка»
ЕФСР финансирует в Кыргызстане проекты на $500 миллионов
Евразийский фонд стабилизации поможет с реконструкцией дороги Арал — Суусамыр
ЕАБР намерен наращивать финансирование проектов в Кыргызстане
Мухаммедкалый Абылгазиев ответил на критику главы ЕАБР Андрея Бельянинова
Депутат возмущен, что премьер-министр не ответил на критику Андрея Бельянинова
Дословно. Председатель правления ЕАБР
Популярные новости
Кыргызстан получит 36&nbsp;миллионов евро на&nbsp;поддержку сектора образования Кыргызстан получит 36 миллионов евро на поддержку сектора образования
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;6&nbsp;июля. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 6 июля. Сколько семья тратит на еду
На&nbsp;рынок Кыргызстана готова зайти компания &laquo;Самрук Казына&raquo; На рынок Кыргызстана готова зайти компания «Самрук Казына»
Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по&nbsp;$696 Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $696
Бизнес
Card to&nbsp;Card от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: переводы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Казахстан Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Интерактивное ТВ&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане стало еще удобнее Интерактивное ТВ в Кыргызстане стало еще удобнее
Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в&nbsp;строительстве Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве