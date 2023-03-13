Сборная Кыргызстана приняла участие в V Ташкентском международном марафоне в честь праздника Навруз. Об этом сообщается на сайте athlinks.com.

В марафоне среди женщин Гульшанай Саттарова заняла первое место со временем 2:46:34.

Илья Тяпкин пришел на финиш вторым, уступив узбекскому спортсмену.

В полумарафоне кыргызстанка Айнуска Калил кызы стала третьей.

Ташкентский марафон является одним из значимых международных спортивных мероприятий региона, позволяющим профессиональным спортсменам при выполнении нормативов получить лицензии на предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Марафон входит в календарь соревнований Всемирной ассоциации легкой атлетики и соответствует ее правилам.