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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

10-17 марта. Турнир CAFA U17 Women’s Championship. Гиссар (Таджикистан)

Принимают участие команды Кыргызстана, Узбекистана, Ирана и Таджикистана

14 марта, 12.00: Кыргызстан — Узбекистан;
16 марта, 12.00: Кыргызстан — Иран.

11-14 марта. Гран-при по художественной гимнастике. Москва

Всего на соревнованиях выступят 40 спортсменов из Китая, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Венесуэлы и других стран.

16 марта. Турнир Mergen FC 4 по смешанным единоборствам. Атырау (Казахстан)

Сразу несколько кыргызстанцев поборются за титулы лиги Mergen FC.

16-26 марта. Кубок Азии по пляжному футболу. Паттайя (Таиланд)

Примут участие 16 команд. В 1/4 финала из каждой группы выходят по две команды. Сборная Кыргызстана играет в группе D.

17 марта, 19.30: Оман — Кыргызстан;
19 марта, 16.00: Кыргызстан — Палестина;
21 марта, 16.00: Кувейт — Кыргызстан.

17 марта. Турнир АСА 154 по смешанным единоборствам. Краснодар (Россия)

Кыргызстанский боец Алтынбек Мамашов вернется в октагон, где сразится с бойцом из России Албертом Туменовым.

18 марта. Турнир Naiza FC 50. Астана (Казахстан)

Каныбек Жаныбек уулу сразится с Рамином Султановым в весовой категории до 71 килограмма.

18 марта. Первый этап Кыргызстана по акватлону. Кара-Балта

Акватлон — это разновидность триатлона, проходит в два этапа: плавательный в бассейне и беговой на стадионе.

18 марта. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек

По итогам чемпионата сформируют национальные сборные среди юношей, молодежи и взрослых для участия в международных соревнованиях.

19 марта. Турнир по джиу-джитсу AJP TOUR. Бишкек

Цели AJP — развитие джиу-джитсу и здоровой спортивной конкуренции среди любителей и профессионалов.

19-27 марта. Чемпионат Кыргызстана по шахматам среди школьников. Ош

Чемпионат проводится отдельно среди девочек и мальчиков в соответствии с международными правилами шахмат FIDE в нескольких возрастных категориях.
Ссылка: https://24.kg/sport/260307/
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