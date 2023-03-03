Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла команду Малайзии на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона (группа В), который проходит с 27 февраля по 5 марта в Боснии и Герцеговине. Игру можно посмотреть на YouTube-канале Hokejaški savez BiH.
Итоговый счет — 22:0.
Ранее сборная КР обыграла команды Боснии и Герцеговины (10:1) и Сингапура (14:2). После трех туров она занимает первую строчку в группе B.
Отметим, в группе В шесть команд — Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Малайзии, Сингапура и Кыргызстана. Они сыграют между собой в один круг.
Победитель группы получит право перейти в группу А третьего дивизиона. Команда, занявшая последнее место, попадет в четвертый дивизион.
Расписание игр:
- 3 марта: Иран — Кыргызстан;
- 5 марта: Гонконг — Кыргызстан.