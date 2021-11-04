Воры вернули теннисистке олимпийские медали с букетом цветов и конфетами

Российской теннисистке Елене Весниной вернули олимпийские медали, украденные в сентябре. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Преступники подкинули медали. Причем как... Поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов», — пишет спортсменка.

Медали забрали на биологическую экспертизу. Преступников они пока не нашли.

Спортсменка назвала возвращение медалей неожиданностью.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряный призер Олимпиады в Токио в миксте.