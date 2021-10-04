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Спорт

Ильзат Ахметов вызван в сборную России. Он заменит Александра Головина

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Футболист прибыл в расположение национальной команды в Новогорске для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборными Словакии и Словении.

«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — отметил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

из интернета
Фото из интернета. Ильзат Ахметов

Напомним, Ильзату Ахметову 23 года. Он родился в Бишкеке, в детстве играл в местной «Алге», школьником переехал в Россию. С июля 2018-го выступает за московский ЦСКА. Впервые в сборную России его вызвали в ноябре 2018 года, но из-за травмы он тогда за нее не сыграл. Дебютный матч Ахметова за сборную России по футболу состоялся в марте 2019-го.
Ссылка: https://24.kg/sport/209273/
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