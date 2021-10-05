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Спорт

В Бишкеке пройдет турнир по футболу среди людей с ограниченными возможностями

В Бишкеке пройдет турнир по футболу среди людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Об этом сообщает организация «Специальная олимпиада в Кыргызстане».

Мероприятие состоится 5 октября в 10.00 на футбольных кортах Кыргызского государственного института физической культуры и спорта. Цель соревнований — укрепление здоровья и повышение спортивного мастерства атлетов специальной олимпиады.

Участниками турнира станут воспитанники специальных вспомогательных школ, республиканских специализированных школ-интернатов для слабослышащих, не слышащих и глухих детей, слабовидящих и незрячих.

Отметим, что в 2023 году команда Кыргызстана готовится принять участие во Всемирных специальных Олимпийских играх, которые пройдут в Берлине.
Ссылка: https://24.kg/sport/209263/
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