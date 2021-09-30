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Спорт

В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Нефтчи» и «Илбирс». Прямой эфир

Сегодня в рамках 23-го тура играют «Нефтчи» и «Илбирс», «Абдыш-Ата» и «Алга», а также «Алай» и «Дордой».

Тур чемпионата Кыргызстана по футболу стартовал вчера матчем команд «Кара-Балта» и «Каганат». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Каганата».

Клубы «Нефтчи» и «Илбирс» играют в Кочкор-Ате.

Две другие игры можно посмотреть на канале Kyrgyz Sport.

После 22 туров лидирует «Дордой». Замыкает турнирную таблицу команда «Кара-Балта».

Напомним, чемпион страны Премьер-лиги определится по результатам 28 туров.
Ссылка: https://24.kg/sport/208867/
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