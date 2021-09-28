На турнир по хоккею в Кыргызстан ожидается приезд команд из США и Чехии

В Кыргызстане с 10 по 20 декабря планируют провести турнир по хоккею среди детских команд на Кубок мэра. Об этом сообщила вице-президент федерации этого вида спорта Асель Абдыгулова.



На турнир ожидается приезд команд из США, Чехии, Финляндии, Узбекистана и Казахстана.

Асель Абдыгулова отметила, что уровень детского хоккея в Кыргызстане растет благодаря в том числе проводимым в стране многочисленным турнирам, таким как «Золотая шайба».

«В Кыргызстане очень много одаренных детей, сильных. Они конкурентоспособные. И одна из наших целей — чтобы как можно больше детей из КР занимались в лучших академиях мира», — отметила она.