13:18
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Спорт

На турнир по хоккею в Кыргызстан ожидается приезд команд из США и Чехии

В Кыргызстане с 10 по 20 декабря планируют провести турнир по хоккею среди детских команд на Кубок мэра. Об этом сообщила вице-президент федерации этого вида спорта Асель Абдыгулова.

На турнир ожидается приезд команд из США, Чехии, Финляндии, Узбекистана и Казахстана.

Асель Абдыгулова отметила, что уровень детского хоккея в Кыргызстане растет благодаря в том числе проводимым в стране многочисленным турнирам, таким как «Золотая шайба».

«В Кыргызстане очень много одаренных детей, сильных. Они конкурентоспособные. И одна из наших целей — чтобы как можно больше детей из КР занимались в лучших академиях мира», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/sport/208542/
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
В Федерации хоккея Кыргызстана рассказали о практике набора в сборную легионеров
Вице-президентство в IIHF — огромное достижение для Кыргызстана
Вице-президентом Международной федерации хоккея избран Айваз Оморканов
В Бишкеке определились победители международного турнира по хоккею
В Бишкеке состоится международный турнир по хоккею
Хоккеисты России проиграли в 1/4 финала чемпионата мира канадцам. Видеообзор
Эффектный гол сборной России забили канадцы на чемпионате мира по хоккею
Хоккеист «Динамо» попал в реанимацию после удара шайбой
Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии болельщиков
Из-за коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею
Популярные новости
Победа нокаутом. Валентина Шевченко защитила титул UFC в&nbsp;шестой раз Победа нокаутом. Валентина Шевченко защитила титул UFC в шестой раз
Лучший боец в&nbsp;истории UFC Джон Джонс арестован по&nbsp;обвинению в&nbsp;домашнем насилии Лучший боец в истории UFC Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии
Валентина Шевченко vs&nbsp;Лорен Мерфи. Опубликовано превью боя Валентина Шевченко vs Лорен Мерфи. Опубликовано превью боя
Плыть, ехать и&nbsp;бежать. На&nbsp;Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по&nbsp;триатлону Плыть, ехать и бежать. На Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по триатлону
Бизнес
Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в&nbsp;Нарынской области Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
На&nbsp;улице 9&nbsp;Января в&nbsp;Бишкеке природный газ подадут в&nbsp;течение завтрашнего дня На улице 9 Января в Бишкеке природный газ подадут в течение завтрашнего дня
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
28 сентября, вторник
13:15
В БГК предлагают поднимать тариф на проезд поэтапно В БГК предлагают поднимать тариф на проезд поэтапно
13:14
На турнир по хоккею в Кыргызстан ожидается приезд команд из США и Чехии
13:11
Снимаем напряжение. Вице-мэр Бишкека о причинах поднятия тарифов на проезд
13:02
Пожилые Кыргызстана до 15 октября могут пройти бесплатный медосмотр
12:41
Для зараженных COVID-19 свободна 371 койка в медучреждениях Бишкека