11:38
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Спорт

Вице-президентство в IIHF — огромное достижение для Кыргызстана

Вице-президентство в Международной федерации хоккея с шайбой — это огромное достижение для Кыргызстана. Об этом заявил на пресс-конференции Айваз Оморканов, избранный на прошлой неделе вице-президентом IIHF по Азии и Океании.

Читайте по теме
Вице-президентом Международной федерации хоккея избран Айваз Оморканов

«Впервые в истории наша страна так высоко представлена на мировой арене. Для меня это большая честь. Мы сделали колоссальную работу, чтобы этого добиться», — отметил он.

По словам Айваза Оморканова, идея подать заявку пришла около двух лет назад, тогда уже он начал подготовку к ее осуществлению.

«Я изучил все досконально, и моя речь запомнилась всем», — добавил вице-президент.
Ссылка: https://24.kg/sport/208528/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-президентом Международной федерации хоккея избран Айваз Оморканов
В Бишкеке определились победители международного турнира по хоккею
В Бишкеке состоится международный турнир по хоккею
Хоккеисты России проиграли в 1/4 финала чемпионата мира канадцам. Видеообзор
Эффектный гол сборной России забили канадцы на чемпионате мира по хоккею
Хоккеист «Динамо» попал в реанимацию после удара шайбой
В Канаде хоккейный матч длился больше 10 дней и стал новым рекордом
Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии болельщиков
Из-за коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею
Ледовое побоище в НХЛ: матч прервали из-за массовой драки хоккеистов
Популярные новости
Победа нокаутом. Валентина Шевченко защитила титул UFC в&nbsp;шестой раз Победа нокаутом. Валентина Шевченко защитила титул UFC в шестой раз
Лучший боец в&nbsp;истории UFC Джон Джонс арестован по&nbsp;обвинению в&nbsp;домашнем насилии Лучший боец в истории UFC Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии
Валентина Шевченко vs&nbsp;Лорен Мерфи. Опубликовано превью боя Валентина Шевченко vs Лорен Мерфи. Опубликовано превью боя
Плыть, ехать и&nbsp;бежать. На&nbsp;Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по&nbsp;триатлону Плыть, ехать и бежать. На Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по триатлону
Бизнес
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
На&nbsp;улице 9&nbsp;Января в&nbsp;Бишкеке природный газ подадут в&nbsp;течение завтрашнего дня На улице 9 Января в Бишкеке природный газ подадут в течение завтрашнего дня
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
28 сентября, вторник
11:32
Нацбанк впервые за пять месяцев провел интервенцию Нацбанк впервые за пять месяцев провел интервенцию
11:30
Вице-президентство в IIHF — огромное достижение для Кыргызстана
11:27
COVID-19 в мире. Заразились более 232,3 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
11:25
Директор Иссык-Кульского Госрегистра вымогал земельный участок. Его задержали
11:20
Язык вражды в социальных сетях Кыргызстана усиливается в преддверии выборов