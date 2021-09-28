Вице-президентство в Международной федерации хоккея с шайбой — это огромное достижение для Кыргызстана. Об этом заявил на пресс-конференции Айваз Оморканов, избранный на прошлой неделе вице-президентом IIHF по Азии и Океании.

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«Впервые в истории наша страна так высоко представлена на мировой арене. Для меня это большая честь. Мы сделали колоссальную работу, чтобы этого добиться», — отметил он.

По словам Айваза Оморканова, идея подать заявку пришла около двух лет назад, тогда уже он начал подготовку к ее осуществлению.

«Я изучил все досконально, и моя речь запомнилась всем», — добавил вице-президент.