Кыргызстанцы завоевали две медали Astana Marathon

В Нур-Султане накануне состоялся Astana Marathon. Об этом сообщается на сайте athlinks.

На дистанции 42,2 километра первое место среди женщин завоевала Гулшаной Сатарова (02:35:00), на третьем месте среди мужчин оказался Илья Тяпкин (02:24:23).

В соревновании участвовали только вакцинированные спортсмены из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Как отмечают организаторы, Astana Marathon — 2021 являлся благотворительным. Собранные средства будут направлены на оборудование для детей с особенными потребностями.