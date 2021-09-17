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Спорт

UFC. Уроженец Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков не защитил титул CFFC

Уроженец Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков не сумел защитить чемпионский титул на турнире UFC Cage Fury Fighting Championships, который состоялся в городе Тампа (США). Об этом в соцсетях сообщили организаторы.

Он впервые защищал свой титул CFFC в легком весе. Он проиграл американцу Блэйку Смиту.

Напомним, боец из Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков уехал в США пять лет назад. Сейчас он живет в штате Флорида. За это время наш соотечественник не бросил спорт, напротив, продолжает покорять вершины и достойно представлять Кыргызстан на международных турнирах.
Ссылка: https://24.kg/sport/207430/
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