UFC. Уроженец Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков не защитил титул CFFC

Уроженец Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков не сумел защитить чемпионский титул на турнире UFC Cage Fury Fighting Championships, который состоялся в городе Тампа (США). Об этом в соцсетях сообщили организаторы.
Он впервые защищал свой титул CFFC в легком весе. Он проиграл американцу Блэйку Смиту.
Напомним, боец из Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков уехал в США пять лет назад. Сейчас он живет в штате Флорида. За это время наш соотечественник не бросил спорт, напротив, продолжает покорять вершины и достойно представлять Кыргызстан на международных турнирах.