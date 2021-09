UFC. Уроженец Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков не защитил титул CFFC

Уроженец Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков не сумел защитить чемпионский титул на турнире UFC Cage Fury Fighting Championships, который состоялся в городе Тампа (США). Об этом в соцсетях сообщили организаторы.

Он впервые защищал свой титул CFFC в легком весе. Он проиграл американцу Блэйку Смиту.

We have a new @CFFCmma lightweight champion!



Blake Smith via submission in Round 3 (0:49)



[ #CFFC100 | LIVE NOW | on UFC FIGHT PASS ] pic.twitter.com/zpXIurmXug — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) September 17, 2021

Напомним, боец из Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков уехал в США пять лет назад. Сейчас он живет в штате Флорида. За это время наш соотечественник не бросил спорт, напротив, продолжает покорять вершины и достойно представлять Кыргызстан на международных турнирах.