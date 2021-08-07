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Общество

Олимпиада-2020. Айсулуу Тыныбекова попросила прощение у кыргызстанцев

Сегодня в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо чествуют спортсменов-олимпийцев.

Серебряный призер Айсулуу Тыныбекова растрогала кыргызстанцев своей речью.

«Никогда по родине не скучала так, как в этот раз, несмотря на то что мы были за границей короткое время. Я чувствовала поддержку каждого, несмотря на большое расстояние. Спасибо за то, что во время турниров вы приходили сюда, на площадь, поддерживали и верили в нас. После финального поединка, признаюсь, увидев вашу поддержку я горько плакала. Я была очень благодарна вам. Я не чувствовала цену серебряной медали после поражения. Но, увидев вашу поддержку, мое настроение поднялось и на лице появилась улыбка», — сказала чемпионка мира по вольной борьбе Айсулуу Тыныбекова.

Спортсменка отметила, что в 2016 году обещала кыргызстанцам подарить золотую медаль.

«Я шла на Олимпиаду за золотой медалью. Но я не смогла сдержать свое обещание, поэтому я прошу за это у вас прощение. Наша жизнь — борьба. Борьба еще не кончилась», — заключила Айсулуу Тыныбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203436/
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