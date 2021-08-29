Председатель кабинета министров Улукбек Марипов встретился с членами сборной страны по волейболу, ставшими призерами чемпионата Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба правительства, капитану сборной Каныбек уулу Онолбеку вручили сертификат на 200 тысяч сомов.

Фото пресс-службы кабмина

«Блистательное мастерство и слаженная игра волейболистов, безупречный профессионализм тренеров позволили команде доказать, что волейбол стремительно развивается в нашей стране. Спасибо каждому спортсмену за красивую и честную спортивную борьбу, за яркую победу, за еще одну возможность гордиться страной. Вы подарили нашим болельщикам настоящий праздник. Надеюсь, что данная победа станет началом еще более лучших результатов на мировой арене», — сказал Улукбек Марипов.

Напомним, на чемпионате Центральной Азии по волейболу наша мужская сборная завоевала серебро, а женская — бронзу.