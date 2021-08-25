Восхождение кыргызстанца Эдуарда Кубатова на Эверест задокументировано в Непале

Восхождение Эдуарда Кубатова на Эверест официально задокументировано правительством Непала. Об этом покоритель вершины сообщил на своей странице в Facebook.

«Получил официальный сертификат от правительства Непала, подтверждающий успешное восхождение на Эверест, 8 тысяч 848,86 метра 23 мая 2021 года! Ходите в горы, друзья, и любите жизнь!» — написал он.

Фото из интернета. Подтверждающий восхождение сертификат

Напомним, что кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли — гору Эверест 23 мая. Ему 49 лет. Подполковник спецслужб в отставке. Увлекается альпинизмом. 3 февраля 2013 года альпинистская экспедиция, в составе которой он был, установила флаг Кыргызстана на горе Аконкагуа в Южной Америке.

Он второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997 году. За покорение вершины Кубатов удостоился Золотого Ордена — высшей награды Олимпийского комитета Кыргызстана.