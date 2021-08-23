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Спорт

Акжол Махмудов попросил власти создать условия для спортсменов

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Акжол Махмудов просит власти страны создать нормальные условия для спортсменов. Об этом он заявил сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград в госрезиденции «Ала-Арча» с участием президента Садыра Жапарова.

Борец греко-римского стиля поблагодарил главу государства, народ и своих родителей за поддержку.

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В Федерации борьбы рассказали об ужасных условиях для подготовки спортсменов

«Благодарю также тренеров, массажистов. Это наша общая победа. Пусть наша страна развивается. Создаются хорошие условия для подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Париже. Думаю, что на следующих Играх у Кыргызстана будет первая золотая медаль», — сказал Акжол Махмудов.

Напомним, кыргызстанцы завоевали на Играх три медали: бронзовую — Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.

Ранее в Федерации борьбы рассказали об ужасных условиях для подготовки спортсменов. «Сборная арендует частные залы. На юге страны нет спортинтерната. Зарплата тренеров маленькая. Юниоры и кадеты перед поездкой на чемпионаты ищут деньги у спонсоров, так как госбюджет не может покрыть более трех-пяти человек! Почему убрали призовые за 5-7-е места на Олимпиаде? Наша Айпери Медет кызы достойно боролась и стала пятой из 16 лучших», — возмутились в Федерации борьбы страны.
Ссылка: https://24.kg/sport/204763/
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