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Спорт

Улукбек Марипов пожелал паралимпийской сборной Кыргызстана успешных выступлений

Фото пресс-службы кабмина. Улукбек Марипов принял паралимпийскую сборную КР

Председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов принял паралимпийскую сборную страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Спорт объединяет людей, закаляет дух и помогает преодолевать любые преграды. Своими спортивными результатами вы доказали, что можно преодолеть все трудности, на личном примере показали, что такое сила воли и стремление к поставленной цели. На предстоящих Паралимпийских играх весь кыргызский народ будет болеть за вас. Успешных вам выступлений», — отметил глава кабинета министров и передал флаг КР члену сборной Арыстанбеку Базаркулову.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские игры.

Среди отечественных спортсменов лицензии на предстоящие соревнования завоевали два человека — Арыстанбек Базаркулов по паралегкой атлетике (толкание ядра) и Хайитхон Хусан кызы по парадзюдо в весовой категории до 57 килограммов среди незрячих спортсменок.
Ссылка: https://24.kg/sport/204195/
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