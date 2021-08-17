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Спорт

Среди сотрудников ГСИН прошел первый онлайн-турнир по шахматам

В Государственной службе исполнения наказаний состоялся шахматный онлайн-турнир среди сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Почетное первое место занял врач Кайрат Жаныбеков. Вторым стал подполковник Марс Туратов. Третье место занял майор Болотбек Мурзаев. Призерам были вручены грамоты, победителю вручили кубок», — сказали в ГСИН.

Отмечается, что турнир вызвал интерес не только у игроков, но и у болельщиков. Поддержать представителей своих отделов пришли сотрудники разных служб учреждения. В планах организаторов — проводить подобные мероприятия на регулярной основе.
Ссылка: https://24.kg/sport/204128/
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