Среди сотрудников ГСИН прошел первый онлайн-турнир по шахматам

В Государственной службе исполнения наказаний состоялся шахматный онлайн-турнир среди сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Почетное первое место занял врач Кайрат Жаныбеков. Вторым стал подполковник Марс Туратов. Третье место занял майор Болотбек Мурзаев. Призерам были вручены грамоты, победителю вручили кубок», — сказали в ГСИН.

Отмечается, что турнир вызвал интерес не только у игроков, но и у болельщиков. Поддержать представителей своих отделов пришли сотрудники разных служб учреждения. В планах организаторов — проводить подобные мероприятия на регулярной основе.