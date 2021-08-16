Кыргызстанец стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам Open FC

Кыргызстанец стал победителем Гран-при и чемпионом Open FC в легчайшем весе турнира по смешанным единоборствам, который завершился в Бишкеке.

В главном бою Алимардан Абдыкаров (15-6-1) победил техническим нокаутом в третьем раунде Айка Казаряна (13-2) из Армении.

Как сообщили организаторы, победитель также получил приз 1 миллион рублей.

В соглавном бою вечера в тяжелом весе еще один кыргызстанец Адилет Омурбек проиграл россиянину Олегу Кубанову.

В турнире участвовали спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, России, Казахстана, Грузии и Армении.