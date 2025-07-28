Боец MMA из Кыргызстана Калыбек Арзыкул уулу победил Исао Кобаяши в Токио

Боец из Кыргызстана Калыбек Арзыкул уулу накануне победил экс-чемпиона Исао Кобаяши на турнире Pancrase 355 в Японии в полулегком весе (66 килограммов). Об этом 24.kg сообщил менеджер кыргызстанца Мирлан Шамканов.

Отмечается, что Калыбек Арзыкул уулу победил японца нокаутом в первом раунде.

Читайте по теме Боец MMA Калыбек Арзыкул уулу сразится с экс-чемпионом Исао Кобаяши в Токио

После боя он сделал вызов действующему чемпиону Pancrase Кисе Мияке за пояс чемпиона.

В послужном списке бойца 11 побед и 1 поражение. За его плечами также победы в чемпионатах по муай-тай и кыргыз курош.