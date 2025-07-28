Боец MMA из Кыргызстана Калыбек Арзыкул уулу победил Исао Кобаяши в Токио

Боец из Кыргызстана Калыбек Арзыкул уулу накануне победил экс-чемпиона Исао Кобаяши на турнире Pancrase 355 в Японии в полулегком весе (66 килограммов). Об этом 24.kg сообщил менеджер кыргызстанца Мирлан Шамканов.
Отмечается, что Калыбек Арзыкул уулу победил японца нокаутом в первом раунде.
В послужном списке бойца 11 побед и 1 поражение. За его плечами также победы в чемпионатах по муай-тай и кыргыз курош.
Справка 24.kg
Pancrase — один из старейших и наиболее уважаемых промоушенов в мире смешанных единоборств, основанный в Японии в 1993 году. Известный своими инновационными правилами и воспитанием многих легендарных бойцов Pancrase сыграл ключевую роль в развитии ММА на протяжении десятилетий. Промоушен продолжает оставаться одной из ведущих платформ для лучших бойцов Азии и мира, предоставляя зрелищные поединки и способствуя росту нового поколения звезд.