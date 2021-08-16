Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

16-22 августа. Чемпионат мира среди молодежи по борьбе. Уфа

Примут участие борцы из 55 стран.

18 августа. Кубок Кыргызстана, 1/2 финала

«Алга» — «Дордой»;

«Алай» — «Нефтчи».

Начало в 17.00.

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.

18-27 августа.Турнир CAFA U-23 Women’s Championship. Душанбе

Примут участие сборные Кыргызстана, Ирана, Узбекистана, Афганистана и Таджикистана.

По правилам турнира команды могут использовать игроков в возрасте до 23 лет. Победители и призеры определятся по результатам игр в один круг.

20-23 августа. Кубок Кыргызстана по пляжному футболу. Село Тосор

В турнире примут участие восемь команд из Бишкека, Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской областей и Павлодара (Казахстан).

21, 22 августа. Кыргызская премьер-лига по футболу, 19-й тур

21 августа

«Нефтчи» — «Дордой»;

«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата».

22 августа

«Каганат» — «Алай»;

«Илбирс» — «Алга».

Начало в 17.30.