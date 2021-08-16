Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

16-22 августа. Чемпионат мира среди молодежи по борьбе. Уфа
Примут участие борцы из 55 стран.
18 августа. Кубок Кыргызстана, 1/2 финала
«Алга» — «Дордой»;
«Алай» — «Нефтчи».
Начало в 17.00.
Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.
18-27 августа.Турнир CAFA U-23 Women’s Championship. Душанбе
Примут участие сборные Кыргызстана, Ирана, Узбекистана, Афганистана и Таджикистана.
По правилам турнира команды могут использовать игроков в возрасте до 23 лет. Победители и призеры определятся по результатам игр в один круг.
20-23 августа. Кубок Кыргызстана по пляжному футболу. Село Тосор
В турнире примут участие восемь команд из Бишкека, Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской областей и Павлодара (Казахстан).
21, 22 августа. Кыргызская премьер-лига по футболу, 19-й тур
21 августа
«Нефтчи» — «Дордой»;
«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата».
22 августа
«Каганат» — «Алай»;
«Илбирс» — «Алга».
Начало в 17.30.