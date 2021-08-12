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Спорт

Айсулуу Тыныбекова вновь возглавила мировой рейтинг по вольной борьбе

Айсулуу Тыныбекова вновь возглавила мировой рейтинг по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (United World Wrestling).

Международная федерация обновила рейтинг сильнейших борцов мира после окончания Олимпийских игр в Токио (Япония).

Согласно рейтингу, в весовой категории до 62 килограммов лидерство по-прежнему сохраняет кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова.

Отметим, наша спортсменка заняла второе место на Олимпиаде, уступив в финале Юкако Каваи из Японии. Последняя ранее занимала четвертое место в рейтинге, а теперь поднялась на второе.

Третье место в рейтинге занимает Ирина Коляденко из Украины. Айсулуу Тыныбекова боролась с ней в полуфинале на Олимпиаде-2020 и выиграла со счетом 10:0.

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Фото скриншот. Мировой рейтинг по вольной борьбе

В мировом рейтинге по вольной борьбе на третье место вышла Мээрим Жуманазарова, выступающая в весовой категории до 68 килограммов. Она завоевала бронзовую медаль в Токио.

Кыргызстанский борец вольного стиля Айпери Медет кызы в своей весовой категории до 76 килограммов поднялась на одну строчку и заняла пятое место.
Ссылка: https://24.kg/sport/203820/
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