На Иссык-Куле пройдет Кубок Кыргызстана по пляжному футболу. Об этом сообщили в Ассоциации футбола страны.

По ее данным, розыгрыш будет уже четвертым по счету, но особенностью предстоящего является участие казахстанской команды — «Арман». Это 12-кратный чемпион Казахстана, участник Евразийской лиги и Кубка европейских чемпионов.

В турнире примут участие восемь команд из Бишкека, Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской областей и Павлодара (Казахстан).

Все матчи турнира пройдут в селе Тосор с 20 по 23 августа.

По формату Открытого кубка команды поделят на две группы. На групповом этапе команды-участницы сыграют по круговой системе «каждый с каждым». Далее сборные, занявшие первые два места в группах, встретятся в полуфинале (А1 — Б2 и Б1 — А2). Команды, уступившие в полуфинальных встречах, сыграют в матче за третье место, а победившие поборются за титул в финальном поединке.

Действующим обладателем Кубка Кыргызстана по пляжному футболу является команда «Джети-Огуз».