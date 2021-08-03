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Спорт

Настоящий лев ковра! Двукратный олимпийский чемпион об Акжоле Махмудове

Российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов прокомментировал выступление кыргызстанца Акжола Махмудова на Олимпиаде в Токио. Свое обращение именитый спортсмен опубликовал в Instagram.

«Лучше начинать с серебряной медали, чем заканчивать. Ты украсил эти игры. Настоящий лев ковра!» — написал он, отметив в публикации кыргызского спортсмена.

Напомним, борец Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов сегодня завоевал серебро Олимпиады в Токио. Он проиграл Тамашу Леринцу (Венгрия) со счетом 1:2. Ранее кыргызстанец победил спортсменов из Туниса (11:0), Азербайджана (9:1) и Армении (6:2).

Акжолу Махмудову 22 года. Он родился в 1999-м в Оше. Двукратный чемпион Азии (20152016) и чемпион мира (2016) среди кадетов. Чемпион Азии — 2017 и вице-чемпион мира — 2017 среди молодежи. Первое упоминание о нем на сайте ИА «24.kg» датировано февралем 2011 года, когда спортсмена еще мало кто знал.

В декабре 2017-го будущий серебряный призер Олимпиады-2020 дал 24.kg интервью и рассказал, как он пришел в большой спорт.
Ссылка: https://24.kg/sport/203065/
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