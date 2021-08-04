Олимпиада-2020. Атабек Азисбеков проиграл в утешительном турнире по борьбе

Борец греко-римского стиля Атабек Азисбеков в весовой категории до 87 килограммов провел встречу в утешительном турнире за бронзовую медаль Олимпиады.

Соперником Атабека Азисбекова стал Денис Кудла из Германии. Кыргызстанец проиграл ему со счетом 2:10.

Напомним, в 1/8 финала он уступил Виктору Лоринцу из Венгрии (6:1). Однако его соперник вышел в финал, что позволило кыргызстанцу бороться за медаль.

Вчера кыргызстанцы завоевали две медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова и серебряную Акжол Махмудов. Сегодня Айсулуу Тыныбекова сразится в финале турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов.