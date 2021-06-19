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Спорт

Милиционеры сыграли в волейбол. На первом месте команда Внутренних войск МВД

На спортивных площадках Внутренних войск МВД прошел турнир по волейболу среди команд в возрастной категории «старше 40 лет».

В спортивных состязаниях приняли участие сборные команды Внутренних войск, Республиканского учебного центра МВД и ГУВД Бишкека. Основной целью турнира является популяризация волейбола как атрибута здорового образа жизни, повышение физической подготовки сотрудников и военнослужащих.

Команды, составленные из игроков старше 40 лет, продемонстрировали свою спортивную подготовку и физическую форму. По результатам турнира 1-е место заняла сборная команда Внутренних войск МВД, 2-е присуждено сборной команде Республиканского учебного центра МВД и 3-е заняла сборная команда ГУВД столицы. Завершился турнир вручением наград за спортивные достижения. В торжественной обстановке победителям и призерам турнира вручили кубок, почетные грамоты и дипломы.
Ссылка: https://24.kg/sport/198242/
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