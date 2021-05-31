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Спорт

В Бишкеке прошло открытое первенство столицы по тхэквондо ITF

В Бишкеке прошло открытое первенство столицы по тхэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщил президент Федерации оригинального тхэквондо ITF Юрий Тен.

По его словам, в первенстве приняли участие более 250 спортсменов Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей и столицы.

Турнир был одним из этапов отбора спортсменов в национальную команду для участия сборной команды в чемпионате мира среди юниоров — 2021 в декабре, который пройдет в городе Минске (Беларусь).

Свое мастерство показали и отобрались на предварительный этап 16 участников соревнований.

Следующее соревнование — международный фестиваль боевых единоборств «Жемчужина Кыргызстана»  пройдет в июле на Иссык-Куле.
Ссылка: https://24.kg/sport/195783/
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