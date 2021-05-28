Бывшие участницы лиги UFC проведут бой на голых кулаках

Бывшие участницы лиги UFC Рэйчел Остович и Пейдж Ванзант 23 июля проведут поединок на голых кулаках. Об этом сообщается на странице лиги Bare Knuckle FC в Twitter.

Для Ванзант это будет второй бой в лиге, в первом случае она проиграла. Для Остович это будет первый бой в BKFC. Свой последний поединок она провела в ноябре 2020 года в UFC и проиграла Джине Мазани. После того боя с расторгли контракт.

Ранее девушки уже встречались — это было на турнире UFC Fight Night 143. Тогда Пейдж одержала досрочную победу.