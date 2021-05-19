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Спорт

Кыргызстанцы завоевали три медали на Гран-при по паралегкой атлетике в Швейцарии

Кыргызстанцы завоевали три медали на мировом лицензионном турнире Гран-при по паралегкой атлетике в Швейцарии. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По их данным, Адилет Камчыбеков стал победителем по толканию ядра, Арстанбек Базаркулов завоевал золотую медаль в метании копья, а в толкании ядра он стал бронзовым призером турнира.

Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Фото Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Адилет Камчыбеков, Арстанбек Базаркулов и их тренер Алмазбек Абиров

Напомним, Арстанбек Базаркулов завоевал первую лицензию по паралегкой атлетике (толкание ядра) на XVI Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в городе Токио (Япония). 
Ссылка: https://24.kg/sport/194530/
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