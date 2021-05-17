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Спорт

Определились победители II этапа Кубка Кыргызстана по практической стрельбе

Определились победители II этапа Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из карабина. Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы КР. Соревнования проходили в минувшие выходные на полигоне «Ала-Тоо» близ Бишкека.

«В турнире приняли участие 48 спортсменов. Всего были предусмотрены четыре упражнения, для прохождения которых стрелки делали по 100-150 выстрелов на дистанции от 5 до 300 метров», — рассказал редакции руководитель турнира Эркин Усубалиев.

По итогам в личном первенстве победу одержал Денис Зуев, вторым стал Этар Усубалиев, третьим — Рус Станов. В командном зачете первое место за Glock_team_KG, вторыми стали AK-operator, третье место у команды Patriot.

Отмечается, что II этап Кубка был приурочен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. III этап Кубка запланирован на 13-14 июня.
Ссылка: https://24.kg/sport/194157/
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