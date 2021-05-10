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Спорт

Вратарь женской сборной Кыргызстана по футболу перешла в белорусский клуб

Вратарь женской сборной по футболу Кыргызстана Айчурек Толонова перешла в белорусский клуб. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз на своей странице в Instagram.

По его информации, футболистка подписала соглашение с гродненским женским клубом «Неман» (Беларусь) 8 мая.

«Договор рассчитан до 15 ноября 2022 года. Айчурек уже приступила к тренировкам в новом клубе. Толонова выступала за сборные Кыргызстана различных возрастов, дебютировав за молодежную сборную в 2018-м. В составе команды ЧО СДЮШОР (Чуйская область) стала чемпионом Кыргызстана (U-16) сезона 2018 года и была признана лучшим вратарем турнира. В 2019-м выступала за казахский клуб СДЮСШОР № 8 и стала бронзовым призером чемпионата Казахстана», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/193484/
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