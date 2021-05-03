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Спорт

Ко Дню Победы в Оше прошел международный турнир по регби

Ко Дню Победы в Оше прошел международный турнир по регби. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева 2-3 мая проходил международный турнир «Кубок союзников» по регби-7, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире участвовали пять команд из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

По итогам чемпионата первое место заняла команда из Казахстана, второе — из Алматы, третье — сборная команда из Узбекистана, четвертое — команда из Кыргызстана.

Победители и призеры получили медали, кубки и дипломы, подарки от организаторов турнира — Комитета по физической культуре мэрии Оша и Федерации регби.
Ссылка: https://24.kg/sport/192732/
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