Ко Дню Победы в Оше прошел международный турнир по регби. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева 2-3 мая проходил международный турнир «Кубок союзников» по регби-7, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире участвовали пять команд из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Казахстана

По итогам чемпионата первое место заняла команда из, второе — из Алматы, третье — сборная команда из Узбекистана, четвертое — команда из Кыргызстана.

Победители и призеры получили медали, кубки и дипломы, подарки от организаторов турнира — Комитета по физической культуре мэрии Оша и Федерации регби.