Необычный ракурс. Видео самого быстрого нокаута в MMA опубликовали в сети

Антону Туркалю понадобилось всего 13 секунд, чтобы выиграть бой. Появилось видео, снятое с камеры судьи. Об этом сообщили в BRAVE Combat Federation.

По их данным, шведский боец побил предыдущий рекорд, который держался почти три года и составлял 29 секунд — нокаут Джамиля Чана над Алехандро Мартинесом на BRAVE CF 14 в Марокко в августе 2018 года.

Бой состоялся 1 апреля, а видео самого быстрого нокаута стало вирусным.

BRAVE Combat Federation накануне выложила видео с камеры рефери Деклана Ларкина, которое позволяет увидеть нокаут прямо из клетки с близкого расстояния.

Победа нокаутом сделала Туркаля одним из лучших полутяжеловесов в составе BRAVE CF.