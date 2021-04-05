20:12
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Спорт

Кыргызстанцы выступят на чемпионате Азии по спортивной борьбе в Алматы

Члены национальной сборной команды по спортивной борьбе примут участие в чемпионате Азии, который пройдет в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир пройдет с 13 по 18 апреля.

«На соревнования поедут 32 человека — спортсмены и тренеры. Они командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта на основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований дирекции», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/188798/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Денис Петрашов примет участие в Открытом чемпионате России
В Чуйской области прошел первый чемпионат Кыргызстана по таэквондо среди детей
В Кыргызстане пройдет чемпионат Азии и Океании по дзюдо
В Джалал-Абадской области прошел чемпионат Кыргызстана по армрестлингу
В Бишкеке определили победителей чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
В селе Арашан прошел первый турнир по таэквондо среди детей
Схватку кыргызстанского и российского самбистов признали лучшей на Кубке мира
Популярные новости
Прекрасна и&nbsp;в&nbsp;платье, и&nbsp;в&nbsp;шортах. Валентина Шевченко показала неожиданный образ Прекрасна и в платье, и в шортах. Валентина Шевченко показала неожиданный образ
В&nbsp;Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе среди молодежи В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди молодежи
Денис Петрашов примет участие в&nbsp;Открытом чемпионате России Денис Петрашов примет участие в Открытом чемпионате России
Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за&nbsp;клуб из&nbsp;Чехии Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
5 апреля, понедельник
20:10
Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь выдвигаться в президенты Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь вы...
20:08
Дело о беспорядках. Двум обвиняемым изменили меру пресечения
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся до умеренного
19:43
Минсельхоз призвал кыргызстанцев высаживать деревья
19:29
В Кыргызстане впервые в истории пройдет чемпионат Азии по MMA