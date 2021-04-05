Кыргызстанцы выступят на чемпионате Азии по спортивной борьбе в Алматы

Члены национальной сборной команды по спортивной борьбе примут участие в чемпионате Азии, который пройдет в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир пройдет с 13 по 18 апреля.

«На соревнования поедут 32 человека — спортсмены и тренеры. Они командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта на основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований дирекции», — отметили в ведомстве.