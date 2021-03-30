Иссык-кульский марафон: организаторам нужна помощь волонтеров

Госагентство спорта набирает волонтеров на IX Международный иссык-кульский марафон ШОС Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization. Об этом сообщили в ведомстве.
По его данным, добровольцам предстоит работа по следующим направлениям:
- размещение и питание участников;
- транспортная логистика;
- работа со спонсорами;
- работа со СМИ;
- медицинское сопровождение;
- работа с судьями;
- атташе команд-участников (переводчики);
- сервисы для болельщиков;
- сопровождение VIP-гостей.
«На марафоне волонтеры смогут найти новых друзей, приобрести опыт и стать частью крупного международного спортивного события в Кыргызстане. Мероприятие пройдет 15 мая в Иссык-Кульской области. Добровольцами могут стать кыргызстанцы от 18 лет, свободно владеющие кыргызским, русским и английским языками», — рассказали в госагентстве.
Заявки принимаются до 17.00 5 апреля по электронной почте: marafonm4@gmail.com.Вместе с заявкой кандидатам нужно представить копию документа, удостоверяющего личность, и мотивационное письмо на тему «Моя роль в проведении марафона». По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону 0312325218.