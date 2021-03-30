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Спорт

Иссык-кульский марафон: организаторам нужна помощь волонтеров

Госагентство спорта набирает волонтеров на IX Международный иссык-кульский марафон ШОС Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, добровольцам предстоит работа по следующим направлениям:

  • размещение и питание участников;
  • транспортная логистика;
  • работа со спонсорами;
  • работа со СМИ;
  • медицинское сопровождение;
  • работа с судьями;
  • атташе команд-участников (переводчики);
  • сервисы для болельщиков;
  • сопровождение VIP-гостей.

«На марафоне волонтеры смогут найти новых друзей, приобрести опыт и стать частью крупного международного спортивного события в Кыргызстане. Мероприятие пройдет 15 мая в Иссык-Кульской области. Добровольцами могут стать кыргызстанцы от 18 лет, свободно владеющие кыргызским, русским и английским языками», — рассказали в госагентстве.

Заявки принимаются до 17.00 5 апреля по электронной почте: marafonm4@gmail.com.Вместе с заявкой кандидатам нужно представить копию документа, удостоверяющего личность, и мотивационное письмо на тему «Моя роль в проведении марафона». По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону 0312325218.
Ссылка: https://24.kg/sport/188108/
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