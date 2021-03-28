Сборная Кыргызстана по футболу завершила выступление на Кубке трех наций

Олимпийская сборная Кыргызстана завершила выступление на Кубке трех наций. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Накануне прошел матч между командами Непала и Бангладеш.

Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом, первое место в группе занял Бангладеш с 4 очками, второе место у Непала — 2 очка.

Олимпийская сборная КР с одним очком заняла третье место и завершила выступление.

Напомним, наша сборная уступила Бангладеш 0:1 и сыграла вничью с Непалом — 0:0.

В Катманду (Непал) 22-30 марта проходит футбольный турнир Кубок трех наций. В нем участвуют команды Кыргызстана, Непала и Бангладеш.

Как сообщили в КФС, 28 марта в Катманду команда из КР сыграет товарищеский матч с местным клубомTribhuwan Army Club, который является серебряным призером А-дивизиона Непала.