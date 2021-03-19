Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы

По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы стали известны все участники стадии четвертьфинала. Об этом сообщает championat.com.

В него прошли «Вильярреал» (Испания), «Гранада» (Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Славия» (Прага, Чехия), «Рома» (Италия) и «Динамо» (Загреб, Хорватия).

«Манчестер Юнайтед» на выезде выиграл у «Милана» (1:0). «Арсенал» проиграл «Олимпиакосу» (0:1), но прошел дальше за счет победы 3:1 в первом матче. «Шахтер» вновь уступил «Роме» (1:2) и покинул турнир, а «Тоттенхэм» вылетел, уступив загребскому «Динамо» в дополнительное время (0:3).

Фото Getty Images. Нападающий загребского «Динамо» Мислав Орсич забил три мяча «Тоттенхэму»

«Вильярреал» (Испания) выиграл у украинского «Динамо». Матч команд «Янг Бойз» (Швейцария) и «Аякс» (Нидерланды) закончился со счетом 0:2, «Рейнджерс» (Шотландия) и «Славия» (Чехия) — 0:2, «Мольде» (Норвегия) и «Гранада» (Испания) — 2:1.

Ключевым моментом ответной встречи в Шотландии стало удаление нападающего «Рейнджерс» Кемара Руфа при счете 0:1. После выхода на замену Руф успел провести на поле всего семь минут. В этом эпизоде британец перестарался, стремясь успеть к мячу раньше голкипера «Славии» Ондржея Коларжа. Последнему пришлось покинуть поле для медпомощи, а Руф получил красную карточку.

Жеребьевка запланирована на 19 марта. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля. Ответные встречи запланированы на 15 апреля.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.