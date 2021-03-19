20:59
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Спорт

Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы

По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы стали известны все участники стадии четвертьфинала. Об этом сообщает championat.com.

В него прошли «Вильярреал» (Испания), «Гранада» (Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Славия» (Прага, Чехия), «Рома» (Италия) и «Динамо» (Загреб, Хорватия).

«Манчестер Юнайтед» на выезде выиграл у «Милана» (1:0). «Арсенал» проиграл «Олимпиакосу» (0:1), но прошел дальше за счет победы 3:1 в первом матче. «Шахтер» вновь уступил «Роме» (1:2) и покинул турнир, а «Тоттенхэм» вылетел, уступив загребскому «Динамо» в дополнительное время (0:3).

Getty Images
Фото Getty Images. Нападающий загребского «Динамо» Мислав Орсич забил три мяча «Тоттенхэму»

«Вильярреал» (Испания) выиграл у украинского «Динамо». Матч команд «Янг Бойз» (Швейцария) и «Аякс» (Нидерланды) закончился со счетом 0:2, «Рейнджерс» (Шотландия) и «Славия» (Чехия) — 0:2, «Мольде» (Норвегия) и «Гранада» (Испания) — 2:1.

Ключевым моментом ответной встречи в Шотландии стало удаление нападающего «Рейнджерс» Кемара Руфа при счете 0:1. После выхода на замену Руф успел провести на поле всего семь минут. В этом эпизоде британец перестарался, стремясь успеть к мячу раньше голкипера «Славии» Ондржея Коларжа. Последнему пришлось покинуть поле для медпомощи, а Руф получил красную карточку.

Жеребьевка запланирована на 19 марта. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля. Ответные встречи запланированы на 15 апреля.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/187021/
просмотров: 2516
Версия для печати
Материалы по теме
Определился обладатель Кубка «Сулайман-Тоо» по футболу
Матчи Кубка Азиатской футбольной конфедерации состоятся в Бишкеке в мае
Лига Европы УЕФА. Стали известны все участники 1/8 финала
Лига чемпионов УЕФА. Завершились первые матчи 1/8 финала
Футболистка Айдана Оторбаева стала обладательницей специальной премии от FIFpro
Лига чемпионов УЕФА. «Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала
Лига чемпионов УЕФА. «Барселона» дома крупно проиграла «ПСЖ»
Футболистку Айдану Оторбаеву номинировали на мировую премию MERIT AWARD
Запланированный на март футбольный матч Мьянма — Кыргызстан не состоится
Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть за белорусский клуб
Популярные новости
Россиянин установил рекорд Гиннесса, погрузившись на&nbsp;80&nbsp;метров в&nbsp;ледяном Байкале Россиянин установил рекорд Гиннесса, погрузившись на 80 метров в ледяном Байкале
&laquo;Реал&raquo; и&nbsp;&laquo;Манчестер Сити&raquo; вышли в&nbsp;следующий этап Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» вышли в следующий этап Лиги чемпионов
Битва великанов. В&nbsp;Бишкеке прошел турнир по&nbsp;борьбе сумо Битва великанов. В Бишкеке прошел турнир по борьбе сумо
&laquo;Челси&raquo; и&nbsp;&laquo;Бавария&raquo; прорвались в&nbsp;четвертьфинал Лиги чемпионов «Челси» и «Бавария» прорвались в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
21 марта, воскресенье
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, выставки и концерты
18:30
22 марта: где в регионах отключат свет
17:00
#lotsofsockskg. О том, как цветные носки могут помочь детям с синдромом Дауна
16:24
Таможенники рекомендуют кыргызстанцам не приобретать авто с абхазскими номерами