Bпервые в Бишкек прилетит звезда мирового дзюдо Такато Наохиса (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо Кыргызстана.
По их данным, он прилетит в КР на чемпионат Азии и Океании, который пройдет 6-9 апреля в Бишкеке.
Наохиса Такато — японский дзюдоист, трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион Японии. Весовая категория — 60 килограммов.
Чемпионат является рейтинговым для получения путевки на Олимпийские игры. Планируется участие 400-500 спортсменов из более чем 30 стран Азии и Океании.