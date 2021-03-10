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Спорт

Bпервые в Бишкек прилетит звезда мирового дзюдо Такато Наохиса

Bпервые в Бишкек прилетит звезда мирового дзюдо Такато Наохиса (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо Кыргызстана.

По их данным, он прилетит в КР на чемпионат Азии и Океании, который пройдет 6-9 апреля в Бишкеке.

Федерации дзюдо Кыргызстана
Фото Федерации дзюдо Кыргызстана. Такато Наохиса (Япония)

Наохиса Такато — японский дзюдоист, трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион Японии. Весовая категория — 60 килограммов.

Чемпионат является рейтинговым для получения путевки на Олимпийские игры. Планируется участие 400-500 спортсменов из более чем 30 стран Азии и Океании.
Ссылка: https://24.kg/sport/185992/
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