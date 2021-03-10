Bпервые в Бишкек прилетит звезда мирового дзюдо Такато Наохиса (Япония). Об этом сообщили в Федерации дзюдо Кыргызстана.

По их данным, он прилетит в КР на чемпионат Азии и Океании, который пройдет 6-9 апреля в Бишкеке.

Фото Федерации дзюдо Кыргызстана. Такато Наохиса (Япония)

Наохиса Такато — японский дзюдоист, трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион Японии. Весовая категория — 60 килограммов.