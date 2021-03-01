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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

22 февраля — 5 марта. Чемпионат Кыргызстана по шахматам в Высшей лиге, Кубок «М-Булак». Бишкек

По итогам турнира (классика, рапид, блиц) будут определены кандидаты в мужскую и женскую сборные по шахматам.


6-7 марта. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.

6-7 марта. Чемпионат Кыргызстана по футзалу

По итогам предварительного этапа из 17 команд со всех регионов в двух зонах А — Юг (восемь команд) и В — Север (девять команд) определят восьмерку сильнейших, которые в финальной части турнира разыграют медали чемпионата.
Ссылка: https://24.kg/sport/184817/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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