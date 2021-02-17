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Спорт

В Чолпон-Ате состоится крупный международный марафон

В Чолпон-Ате состоится Международный Иссык-Кульский марафон ШОС Run the Silk road- Shanghai Cooperation Organization. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, международный турнир состоится 15 мая в целях укрепления интеграции стран — участниц ШОС, развития внутреннего и внешнего ивент-туризма и пропаганды здорового образа жизни среди населения.

«Примут участие ведущие спортсмены из стран — участников ШОС и члены сборной команды КР по легкой атлетике. Забег стартует 15 мая в 8.00 с ипподрома Чолпон-Аты. В рамках марафона запланированы забеги на разные дистанции. Заявку на участие можно оформить в офисе дирекции международного марафона», — сообщили в госагентстве.

Отмечается, что трасса официальных соревнований на всех дистанциях сертифицирована AIMS (Международная ассоциация марафонов и забегов) по правилам Мировой атлетики (WorldAthletics). С 2021 года при выполнении нормативов на Международном Иссык-Кульском марафоне ШОС спортсмены могут получить лицензии на Олимпийские игры, чемпионат мира и Азиатские игры.
Ссылка: https://24.kg/sport/183788/
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