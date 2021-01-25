Боксер из Кыргызстана выиграл бой на турнире RCC Boxing Promotions

На турнире RCC Boxing Promotions, который прошел в Екатеринбурге, кыргызстанец Абдурахман Абдурахманов встретился с российским боксером Евгением Терешковым. Об этом сообщил сайт rccboxing.pro.

Боец из КР выиграл решением судей.

Фото rccboxing.pro. Абдурахман Абдурахманов

«Это мой дебют, и он прошел непросто. Пока не понял, что мне нравится больше: любители или профессионалы. Но с уверенностью могу сказать, что сейчас мое внимание будет сконцентрировано на профессиональной карьере. Евгений — неудобный боец, он показал неплохой бой. Мой последний поединок был на чемпионате мира по боксу год назад, простой дал о себе знать. В целом доволен собой и прошедшим боем», — отметил Абдурахман Абдурахманов.