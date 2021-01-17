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Спорт

Кыргызстанец Кубаныч Абдисалам уулу победил на турнире по MMA в Сочи

Кыргызстанский спортсмен, представитель смешанного стиля Кубаныч Абдисалам уулу досрочно победил на международном турнире Brave CF 46, который проходит в городе Сочи (Россия).

Он одолел спортсмена из Таджикистана Жагонгира Саилжамалова во втором раунде после того, как применил удушающий прием. В первом раунде преимущество также было у Кубаныча Абдисалама уулу.

Турнир Brave CF 46 состоит из 12 поединков. В нем принимают участие спортсмены из России, Украины, Бразилии, Бахрейна, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Еще один кыргызстанец — Жыргал Сомонов проведет бой с россиянином Константином Ерохиным.
Ссылка: https://24.kg/sport/180240/
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