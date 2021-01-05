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Спорт

Ошский футбольный клуб «Алай» подписал контракт с новым главным тренером

Ошский футбольный клуб «Алай» подписал контракт с новым главным тренером и двумя легионерами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

По ее данным, церемония подписания состоялась сегодня на центральном стадионе имени Суюмбаева.

Контракты сроком на один год заключены с новым главным тренером Номонджоном Юсуповым, вратарем Давидом Купатадзе и защитником Торнике Джимшелеишвили.

В муниципалитете добавили, что по поручению мэра Таалайбека Сарыбашова во всех комнатах, где будут находиться игроки и тренеры команды, проведен капитальный ремонт, их обеспечили новой мебелью, установили телевизоры.

В прошлом году футбольный клуб «Алай» выиграл Кубок Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/178952/
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