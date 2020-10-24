20:59
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Спорт

Мэр города Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана — ФК «Алай»

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов поздравил футбольную команду «Алай» с победой и вручил игрокам 200 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, церемония награждения победителей прошла сегодня на центральном стадионе южной столицы.

«Вы подарили футбольным фанатам хорошее настроение. ФК «Алай» впервые с 2013 года выиграл кубок Кыргызстана. Это второй раз в истории, когда вы стали обладателями кубка, выиграв у сильнейших команд республики, которые также выступали достойно. От имени всех горожан хочу поблагодарить вас за эту спортивную победу», — сказал градоначальник.

Он добавил, что в 2021 году бюджет клуба будет увеличен и будут созданы все необходимые условия для развития команды.

В мэрии добавили, что футбольный клуб «Алай» четыре раза выигрывал чемпионат республики по футболу, два раза завоевывал суперкубок, два раза становился обладателем кубка КР. Впереди игроков ждет подготовка к выступлению в Кубке AFC.
Ссылка: https://24.kg/sport/170648/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
Определился обладатель кубка Кыргызстана по футболу
За Кубок Кыргызстана по футболу поборются клубы «Алай» и «Абдыш-Ата»
Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по футболу
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
ФК «Алай» вышел в полуфинал Кубка Кыргызстана по футболу
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Лучший футболист Кыргызстана — 2019 забил гол за казахстанский «Кайрат»
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
«Дордой» стал чемпионом Кыргызстана по футболу за тур до окончания соревнования
Популярные новости
Во&nbsp;время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом Во время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом
Определился обладатель кубка Кыргызстана по&nbsp;футболу Определился обладатель кубка Кыргызстана по футболу
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу занимает 96-е место в&nbsp;рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
За&nbsp;Кубок Кыргызстана по&nbsp;футболу поборются клубы &laquo;Алай&raquo; и&nbsp;&laquo;Абдыш-Ата&raquo; За Кубок Кыргызстана по футболу поборются клубы «Алай» и «Абдыш-Ата»
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
24 октября, суббота
20:45
Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил женскую колонию в селе Степном Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил женскую...
20:16
Мэр города Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана — ФК «Алай»
19:53
ГКНБ не возбуждал уголовное дело в отношении Ширин Айтматовой
19:24
Школьники получат дополнительную возможность для поступления в вузы России
19:01
Уголовное дело в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева прекращено