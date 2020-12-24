Определился чемпион Кыргызстана по волейболу среди женских команд

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Команда «Салам-Алик»

Во Дворце спорта имени Кожомкула состоялось награждение победителей и призеров чемпионата Кыргызстана по волейболу среди женских клубных команд. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Чемпионкой соревнований стала команда Бишкека «Салам-Алик». Серебро также у столичной команды «Улар». Бронзовым призером чемпионата стала команда «Дордой» (Бишкек).

Победитель и призеры награждены кубками и медалями.

В сезоне 2020 года в чемпионате принимали участие шесть команд.