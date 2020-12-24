08:53
USD 83.20
EUR 101.41
RUB 1.10
Спорт

Определился чемпион Кыргызстана по волейболу среди женских команд

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Команда «Салам-Алик»

Во Дворце спорта имени Кожомкула состоялось награждение победителей и призеров чемпионата Кыргызстана по волейболу среди женских клубных команд. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Чемпионкой соревнований стала команда Бишкека «Салам-Алик». Серебро также у столичной команды «Улар». Бронзовым призером чемпионата стала команда «Дордой» (Бишкек).

Победитель и призеры награждены кубками и медалями.

В сезоне 2020 года в чемпионате принимали участие шесть команд.
Ссылка: https://24.kg/sport/177767/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Победила дружба. Врачи Кыргызстана и России сыграли в мини-футбол и волейбол
От Нарына до Бангкока. Один из лучших волейболистов Кыргызстана о своей карьере
«Салам-Алик» выиграл первый тур женского чемпионата Кыргызстана по волейболу
EREM выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по волейболу
В Кыргызстане насчитали 150 тысяч волейболистов
Из декрета на турнир. Капитан сборной Кыргызстана по волейболу о любви к игре
Женская сборная Кыргызстана по волейболу — бронзовый призер чемпионата Азии
Кыргызстанцы выиграли бронзу на международных соревнованиях по волейболу
Премьер-министр поздравил волейболистов с победой и вручил им 400 тысяч сомов
Популярные новости
Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-летней давности Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-летней давности
Кыргызстанцы остались без золотых медалей Кубка мира по&nbsp;самбо Кыргызстанцы остались без золотых медалей Кубка мира по самбо
В&nbsp;Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по&nbsp;дзюдо В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по дзюдо
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
24 декабря, четверг
08:47
Суицид солдата Внутренних войск. Стали известны подробности дела Суицид солдата Внутренних войск. Стали известны подробн...
08:39
Разгрузка дорог. Авторынок в Джалал-Абаде перенесут в другое место
08:28
В странах ЕАЭС детализированы требования к оценке безопасности лекарств
08:14
Учащимся из многодетных и малообеспеченных семей подарили школьные комплекты
08:08
Определился чемпион Кыргызстана по волейболу среди женских команд
23 декабря, среда
23:49
NASA выпустило ролик, посвященный миссии марсохода Perseverance
23:30
Захват «Белого дома» в Бишкеке попал в видеоролик о значимых событиях в мире
23:04
Лионель Месси превзошел рекорд Пеле по голам за один клуб
22:51
Очередную партию СИЗ передали детским домам и изоляторам Кыргызстана