В Бишкеке определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе

В Бишкеке завершился Кубок Кыргызстана — 2020 по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. Соревнования проходили на базе филиала Федерации стрелкового спорта КР. Об этом 24.kg сообщил один из организаторов соревнований Артем Тарасов.
«Кубок проходил в три этапа, в ходе которых более 40 стрелков выполнили 18 упражнений. За время проведения соревнований стрелки совершили больше 8 тысяч выстрелов. Отметим, что впервые в соревнованиях такого класса приняли участие стрелки-женщины, которые показали очень хорошие результаты», — рассказал Артем Тарасов.
в дисциплине «карабин пистолетного калибра» (regulars):
1-е место — Рус Станов,
2-е место — Жаныш Бексултанов,
3-е место — Марк Фролов.
В дисциплине «карабин пистолетного калибра» (juniors):
1-е место — Андрей Носиков,
2-е место — Данил Шипилов,
3-е место — Этар Усубалиев.
В дисциплине «пистолет» (regulars):
1-е место — Дан Анарбаев,
2-е место — Евгений Витхен,
3-е место — Маня Марастов.
В дисциплине «пистолет» (ladys):
1-е место — Малика Ким,
2-е место — Мария Антонова,
3-е место — Наталья Лагута.
Отметим, что практическая стрельба — вид стрелкового спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия.
Имея боевое происхождение, этот вид спорта сильно видоизменился, но и сегодня это наиболее прикладной вид спорта во многих специальных подразделениях. Девиз практической стрельбы — «Точность — Мощность — Скорость».