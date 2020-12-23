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Спорт

В Бишкеке определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе

В Бишкеке завершился Кубок Кыргызстана — 2020 по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. Соревнования проходили на базе филиала Федерации стрелкового спорта КР. Об этом 24.kg сообщил один из организаторов соревнований Артем Тарасов.

«Кубок проходил в три этапа, в ходе которых более 40 стрелков выполнили 18 упражнений. За время проведения соревнований стрелки совершили больше 8 тысяч выстрелов. Отметим, что впервые в соревнованиях такого класса приняли участие стрелки-женщины, которые показали очень хорошие результаты», — рассказал Артем Тарасов.

Призовые места распределились следующим образом:

в дисциплине «карабин пистолетного калибра» (regulars):

1-е место — Рус Станов,

2-е место — Жаныш Бексултанов,

3-е место — Марк Фролов.

Федерации стрелкового спорта КР
Фото Федерации стрелкового спорта КР

В дисциплине «карабин пистолетного калибра» (juniors):

1-е место — Андрей Носиков,

2-е место — Данил Шипилов,

3-е место — Этар Усубалиев.

Федерации стрелкового спорта КР
Фото Федерации стрелкового спорта КР

В дисциплине «пистолет» (regulars):

1-е место — Дан Анарбаев,

2-е место — Евгений Витхен,

3-е место — Маня Марастов.

Федерации стрелкового спорта КР
Фото Федерации стрелкового спорта КР

В дисциплине «пистолет» (ladys):

1-е место — Малика Ким,

2-е место — Мария Антонова,

3-е место — Наталья Лагута.

Федерации стрелкового спорта КР
Фото Федерации стрелкового спорта КР

Отметим, что практическая стрельба — вид стрелкового спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия.

Имея боевое происхождение, этот вид спорта сильно видоизменился, но и сегодня это наиболее прикладной вид спорта во многих специальных подразделениях. Девиз практической стрельбы — «Точность — Мощность — Скорость».
Ссылка: https://24.kg/sport/177676/
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