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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место, как и в прошлом месяце. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг.

В списке 210 команд. Тройку лидеров составляют Бельгия, Франция и Бразилия. Ниже располагаются Англия, Португалия, Испания. Сборная России осталась на 39-м месте.

У сборной Кыргызстана 1 тысяча 240 очков.

Из-за коронавируса поединки с участием национальной сборной не проводят. Среди отложенных турниров — отбор на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023, где участвуют кыргызстанцы.
Ссылка: https://24.kg/sport/176287/
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