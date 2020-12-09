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Спорт

Мария Коробицкая: Хотелось бы пробежать марафон и побить рекорд страны

Директор Госагентства спорта Канат Шабданбаев поздравил Марию Коробицкую с завоеванием лицензии на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщили в ведомстве.

Госагентства спорта
Фото Госагентства спорта. Директор Госагентства спорта Канат Шабданбаев поздравил Марию Коробицкую

По его данным, сегодня глава госагентства встретился с легкоатлетами Марией Коробицкой и Ильей Тяпкиным, поздравил спортсменов с успешным выступлением на II Ташкентском международном марафоне, где Мария Коробицкая выиграла золото среди женщин, а Илья Тяпкин серебро среди мужчин на классической дистанции 42 километра 195 метров.

«В последние годы наша сборная по легкой атлетике показывает высокие результаты. Сегодня вы, Мария, принесли Кыргызстану шестую лицензию на XXXII Олимпийские игры. Я искренне верю, что мы сможем так же хорошо выступить в предстоящих состязаниях и гордо представить страну на Олимпиаде. Для этого от нас требуется максимум усилий, четкая дисциплина и непоколебимая вера в себя. Желаем вам успехов, крепкого здоровья, и пусть эти медали будут хорошим началом для последующих побед», — сказал Канат Шабданбаев.

В свою очередь спортсмены поблагодарили директора ведомства за теплый прием и пожелания.

«Мы усердно тренировались в течение года, несмотря на пандемию коронавируса. На следующий год у нас много планов, еще хотелось бы пробежать марафон и побить рекорд страны. Это для меня сейчас будет одной из важных задач. И, конечно же, прежде всего — подготовка к Олимпиаде. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация улучшится и сборы будут проводиться регулярно», — отметила Мария Коробицкая.
Ссылка: https://24.kg/sport/176077/
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