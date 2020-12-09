Лига чемпионов УЕФА. Лионель Месси установил антирекорд, и скандал в Париже

Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет. Об этом написал сайт championat.com.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси нанес 11 ударов по воротам «Ювентуса», семь — в створ. Это первый случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004, когда игрок нанес такое количество ударов в створ и не смог забить. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

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Встреча между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» была прервана после 13 минут игры из-за расистских высказываний одного из судей — он назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо черным. Матч будет доигран сегодня.

В плей-офф Лиги чемпионов пробились уже 11 команд. Это «Ливерпуль», «Порту», «Барселона», «Севилья», «Челси», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Бавария», «Боруссия» из Дортмунда, «Лейпциг» и ПСЖ. Остальные участники 1/8 финала определятся сегодня.