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Спорт

Боксер из Кыргызстана проиграл бой на турнире в Екатеринбурге

Турнир RCC Boxing Promotions открыл международный бой между таджикским боксером Зафаром Парпиевым (8-2) и Туратом Осмоновым (4-0) из Кыргызстана. Об этом сообщил сайт rccboxing.pro.

В ходе поединка Турат Осмонов работал первым номером и доминировал над соперником. Но бой закончился уже в пятом раунде. Зафар Парпиев подсел под руки соперника и пробил навстречу жесткий удар в печень. Кыргызстанец присел на колено и не смог подняться за отведенные десять секунд.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Турата Осмонова.
Ссылка: https://24.kg/sport/175745/
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