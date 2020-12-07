Боксер из Кыргызстана проиграл бой на турнире в Екатеринбурге

Турнир RCC Boxing Promotions открыл международный бой между таджикским боксером Зафаром Парпиевым (8-2) и Туратом Осмоновым (4-0) из Кыргызстана. Об этом сообщил сайт rccboxing.pro.

В ходе поединка Турат Осмонов работал первым номером и доминировал над соперником. Но бой закончился уже в пятом раунде. Зафар Парпиев подсел под руки соперника и пробил навстречу жесткий удар в печень. Кыргызстанец присел на колено и не смог подняться за отведенные десять секунд.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Турата Осмонова.